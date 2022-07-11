Про це повідомив данський телеканал TV2.
Ecco мали статус постачальника для королівської родини вже більше як 30 років — з квітня 1991. Цей статус автоматично буде скасовано у квітні 2023 року.
Данська компанія заявила, що не має подальших коментарів і “взяла до відома” рішення королівської родини Данії. Щодо причин, чому було ухвалене таке рішення, не йдеться.
Останніми тижнями компанію критикували через відмову припинити роботу в Росії. Раніше виконавчий директор бренду Панос Митарос заявляв, що в РФ працює 200 магазинів, а штат робітників налічує 1800 осіб. За його словами, Ecco не може вийти з російського ринку через турботу про працівників.
Крім того, у травні стало відомо, що компанія заробила у РФ 103 мільйони крон, що еквівалентно майже 14 млн євро. Низка данських дилерів уже відмовилися співпрацювати з Ecco через співробітництво останньої з Росією.
Зазначимо, що у Данії королівська родина надає відповідний статус постачальника на власний розсуд. Він діє протягом п’яти років та може поновлюватися. Ключовим критерієм для збереження статусу є подальше використання товарів бренду членами королівської родини.
- Нагадаємо, корпорація Yum! Brands заявила про продаж російських ресторанів KFC місцевому оператору. Американська компанія після угоди покине РФ.
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