Данський виробник взуття Ecco позбудеться статусу постачальника для королівської родини. Фірму критикували через продовження роботи на російському ринку.

Про це повідомив данський телеканал TV2.

Ecco мали статус постачальника для королівської родини вже більше як 30 років — з квітня 1991. Цей статус автоматично буде скасовано у квітні 2023 року.

Данська компанія заявила, що не має подальших коментарів і “взяла до відома” рішення королівської родини Данії. Щодо причин, чому було ухвалене таке рішення, не йдеться.

Останніми тижнями компанію критикували через відмову припинити роботу в Росії. Раніше виконавчий директор бренду Панос Митарос заявляв, що в РФ працює 200 магазинів, а штат робітників налічує 1800 осіб. За його словами, Ecco не може вийти з російського ринку через турботу про працівників.

Крім того, у травні стало відомо, що компанія заробила у РФ 103 мільйони крон, що еквівалентно майже 14 млн євро. Низка данських дилерів уже відмовилися співпрацювати з Ecco через співробітництво останньої з Росією.

Зазначимо, що у Данії королівська родина надає відповідний статус постачальника на власний розсуд. Він діє протягом п’яти років та може поновлюватися. Ключовим критерієм для збереження статусу є подальше використання товарів бренду членами королівської родини.