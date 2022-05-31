Про це повідомив міжнародний телеканал CNN із посиланням на данську енергетичну компанію Ørsted.

Зазначається, що вона відмовилася сплачувати за російський газ рублями. У зв’язку з цим російський гігант “Газпром” припинить постачання блакитного палива з 1 червня.

Водночас Ørsted заявляє, що готувалася до такого сценарію — були заповнені газові сховища компанії в Німеччині та Данії. Наголошується, що газопроводу, який веде з Росії до Данії, немає, тому припинити постачання газу до країни РФ не може.

“Однак це означає, що газ для Данії необхідно в більшій мірі закуповувати на європейському газовому ринку. Ми очікуємо, що це стане можливим”, — заявляє компанія.

Європейський аналітичний центр Bruegel зауважує, що від загальних обсягів енергоспоживання Данії російський газ складає близько 4%.

Слід зазначити, що “Газпром” уже припинив постачання газу до Фінляндії, Польщі, Нідерландів та Болгарії через відмову сплачувати за газ рублями.