Про це повідомили на сайті компанії.

Меблевий ритейлер зазначив, що в компанії ухвалили рішення щодо виходу російського ринку після чотирьох тижнів з моменту тимчасово закриття магазинів. Тепер компанія JYSK оголосила, що закриється назавжди та повністю залишає Росію.

Генеральна директорка Яна Бега додала, що у РФ спершу був відмінний старт. Проте зараз “керівництво та власники не бачать альтернативи закриттю нашої діяльності у РФ”.

Меблеві магазини JYSK відкриються завтра для того, щоб здійснити розпродаж. Після того, як залишки товарів будуть розпродані, магазини закриються назавжди. Співробітники компанії отримають заробітну плату відповідно до місцевих правил у межах закриття.