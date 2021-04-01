Про це пише газета The Local.
У Редекро, місті з населенням 6000 осіб на півдні Ютландії, недалеко від кордону з Німеччиною, злочинці понівечили кілька покажчиків у напрямку до центрів вакцинації і тестування.
Вивіски були зафарбовані зеленою фарбою і розписані фразами “До біса ВООЗ”, “До біса фашистів ВООЗ” і “Корона – це брехня”.
Поліція регіону підтвердила інцидент і закликала потенційних свідків зв’язатися з ними.
“Поліція закликає свідків того, що сталося і тих, хто знає щось про злочинців, повідомити про це”, – йдеться в повідомленні правоохоронців у Twitter.
Der er begået hærværk i Rødekro. Vi søger vidner. Personer med oplysninger i sagen kan ringe til Politiets Servicecenter på 1-1-4 #politidk https://t.co/gkwcEUvHBS
— Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 31, 2021
У місті Хобро в Північній Ютландії також зазнав вандалізму центр вакцинації та тестування. Про це повідомило керівництво місцевого спортивного центру Hobro Idrætscenter, в будівлі якого знаходиться цей об’єкт.
“Вночі вандали понівечили, а також вкрали вивіски, пов’язані з центрами тестування і вакцинації в Hobro Idrtscenter”, – написав спортивний центр на своїй сторінці у Facebook.
Там заявили, що замінять знаки.
Крім того, в Сількеборзі в центральній Ютландії, невідомі спробували підпалити центр вакцинації.
Коробка з масками була підпалена всередині контейнера. Потім зловмисники спробували проштовхнути його через скляні двері в центрі вакцинації.
Вогонь не поширився по будівлі, але поліція стежить за ситуацією і шукає свідків.
- Минулого тижня у німецькому місті Дельменхорст 30-річний чоловік підпалив ратушу. Поліція називає мотивом невдоволення заходами щодо стримування поширення COVID-19.