У Данії, в місті Редекро на півдні Ютландії, вандали напали на центри тестування на COVID-19.

Про це пише газета The Local.

У Редекро, місті з населенням 6000 осіб на півдні Ютландії, недалеко від кордону з Німеччиною, злочинці понівечили кілька покажчиків у напрямку до центрів вакцинації і тестування.

Вивіски були зафарбовані зеленою фарбою і розписані фразами “До біса ВООЗ”, “До біса фашистів ВООЗ” і “Корона – це брехня”.

Поліція регіону підтвердила інцидент і закликала потенційних свідків зв’язатися з ними.

“Поліція закликає свідків того, що сталося і тих, хто знає щось про злочинців, повідомити про це”, – йдеться в повідомленні правоохоронців у Twitter.

Der er begået hærværk i Rødekro. Vi søger vidner. Personer med oplysninger i sagen kan ringe til Politiets Servicecenter på 1-1-4 #politidk https://t.co/gkwcEUvHBS — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 31, 2021

У місті Хобро в Північній Ютландії також зазнав вандалізму центр вакцинації та тестування. Про це повідомило керівництво місцевого спортивного центру Hobro Idrætscenter, в будівлі якого знаходиться цей об’єкт.

“Вночі вандали понівечили, а також вкрали вивіски, пов’язані з центрами тестування і вакцинації в Hobro Idrtscenter”, – написав спортивний центр на своїй сторінці у Facebook.

Там заявили, що замінять знаки.

Крім того, в Сількеборзі в центральній Ютландії, невідомі спробували підпалити центр вакцинації.

Коробка з масками була підпалена всередині контейнера. Потім зловмисники спробували проштовхнути його через скляні двері в центрі вакцинації.

Вогонь не поширився по будівлі, але поліція стежить за ситуацією і шукає свідків.