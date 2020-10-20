У Данії винахідник Петер Мадсен, засуджений за вбивство шведської журналістки, втік із в’язниці та взяв у заручники жінку.

Про це пише видання Politiken, посилаючись на коментар представника пенітенціарної служби Данії Бо Йде Соренсена.

Повідомляється, що Мадсен взяв у заручники психолога, яка працює у в’язниці. Як саме злочинцеві вдалося реалізувати план втечі, не повідомляється. За словами Соренсена, Мадсен був озброєний предметом, схожим на пістолет.

Мадсен приставив до скроні заручниці зброю та вимагав від охоронців вивести його із в’язниці, де відбуває довічне ув’язнення. Оскільки зброя була схожа на справжню, охоронці колонії не стали ризикувати життям заручниці та виконали умови злочинця.

Охоронці слідували за Мадсеном, коли він опинився за межами в’язниці. Однак чоловік заявив, що підірве на собі жилет з вибухівкою, якщо вони не повернуться назад.

Фото: BBC

Винахіднику-вбивці вдалося втекти на відстань близько 500 метрів від колонії. Поліція оперативно оточила житловий район Альбертслунд та знайшла Мадсена.

За даними данських ЗМІ, ніякої вибухівки у злочинця не було. Інформація про зброю поки не спростована.

Нагадаємо, що винахідник Петер Мадсен вбив шведську журналістку Кім Валль на борту свого саморобного підводного човна. Він розчленував свою жертву та покинув у затонулому човні “Наутілус”. У вересні 2020 року засуджений вперше визнав провину у злочині, за який несе покарання. Декілька днів тому у пресі з’явилась інформація, що Мадсена перевели до окремої камери через те, що він начебто запланував втечу.