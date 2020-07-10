У Дарницькому районному суді Києва проходить засідання щодо позову народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя" проти журналіста Вахтанга Кіпіані через його книгу "Справа Василя Стуса".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Медведчук вимагає заборонити розповсюдження книги Кіпіані “у будь-який спосіб на будь-якій території”, через те, що вона містить “висловлювання, які не відповідають дійсності”.

Журналіст, в свою чергу, вважає позов Медведчука тиском на свободу слова.

Книга “Справа Василя Стуса”, у якій зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента, вийшла друком у травні 2019 року. Віктор Медведчук був державним захисником Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу, проте сам він своєї провини не визнає.

У жовтні 2019 року відбулося підготовче засідання суду по справі. Тоді Кіпіані повідомив, що позивач вимагає спростувати 9 пунктів у книзі, в яких описуються колізії із захистом Медведчуком Стуса.

Сьогодні під судом зібралась акція на підтримку автора книги Кіпіані. Активісти принесли з собою плакати “Стус чекає. Медведчука під арешт!”, “Медведчук – вбивця Стуса”, “Про честь і гідність треба було думати у 1980 р.” та інші.

Підтримати письменника, серед інших, прийшли позафракційний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза та активіст Володимир Балух, який три роки був у незаконному ув’язненні в Росії.

А охорону біля суду, серед інших, забезпечує Михайло Панасенко – “беркутівець”, який побив аспіранта КГУ Олександра Кирьякова під будівлею Шевченківського районного суду в Києві, коли там проходило засідання щодо справи одеського активіста Сергія Стерненка, а також брав участь у розгоні Євромайдану.