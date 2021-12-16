Про це повідомляється на офіційній сторінці Prozzoro у Facebook.
Запланована вартість покупки – 199 999 грн – по 12,9 грн / кг.
“І це в той час, коли інші управління купували технічну сіль для посипання доріг за 2-3 грн/кг”,– заявили у ProZorro.
Один з підприємців в системі публічних закупівель надіслав замовнику вимогу щодо внесення змін у документацію:
“ Не потрібно вигадувати дезінфекційні властивості предмету закупівлі, тим більше із вмістом іонів срібла!! Сіль коштує від 2,7 до 3,5 грн за 1 кг, і в природі не існує дорожньої солі, збагаченої сріблом, золотом, платиною”.
Та управління не відмовилось від з солі з іонами срібла:
“Підтверджуємо, що зазначену в оголошенні кількість товару ми маємо придбати саме із зазначеними в оголошенні характеристиками”.
Наразі торги на закупівлю “срібної” солі скасували.
“Про цю історію вже дізнався мер Києва Віталій Кличко на сьогоднішній сесії Київради”, – повідомили у ProZorro.
- Нагадаємо, на порталі “ProZorro” опубліковано оголошення про закупівлі послуг з розроблення творчої концепції програм телеканалу “Рада” та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це виділено понад 15 млн гривень з бюджету.