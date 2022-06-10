Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до робочого процесу після того, як 5 червня російські окупанти завдали по ньому ракетного удару.

Про це повідомив голова правління акціонерного товариства “Укрзалізниця” Олександр Камишин.

Протягом двох днів на заводі тривали слідчі дії. Правоохоронні органи зафіксували результати обстрілів.

“Ще один день було витрачено на те, щоб розібрати завали. Вдячний місцевим активістам, які нам допомогли”, – зазначив Олександр Камишин.

Вже на четвертий день після обстрілу завод повернувся до роботи. Працювати розпочали лише у тих цехах, в яких це можливо.

Наразі працівники переносять туди уціліле обладнання зі зруйнованих приміщень. Ремонт вагонів відновлюється, адже необхідно збільшувати експорт.

Нагадаємо, що вранці 5 червня росіяни завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу, заявивши, що знищили там танки, котрі передали Україні союзники. В “Укрзалізниці” підтвердили факт обстрілу ДВРЗ, натомість жодних “танків”, про які говорить російська пропаганда, там не було.