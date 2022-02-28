Державне агентство розвитку туризму України спільно з Міністерством закордонних справ України працюють над виключенням Росії з Всесвітньої туристичної організації World Tourism Organization.

Про це повідомили у Державному агентстві розвитку туризму України.

Посольство України в Королівстві Іспанія направило до Секретаріату Всесвітньої туристської організації відповідну ноту.

В документі йдеться про те, що своїми агресивними діями проти України Росія дискредитувала основну мету UNWTO, яка полягає у заохоченні та розвитку туризму з метою сприяння економічному розвитку, міжнародному взаєморозумінню, миру, процвітанню та загальній повазі, дотриманню прав та свобод для всіх людей незалежно від їхньої раси, статі, мови та релігії. Саме тому посольство України у Королівстві Іспанія виступає за зупинення членства Російської Федерації у UNWTO.

Також ДАРТ закликає бойкотувати туризм з/до Росії й звернувся до туристичної світової індустрії із проханням захистити своїх громадян.

“Ми звертаємося до усіх туристичних ЗМІ, всіх авіакомпаній, авіа-, морських та наземних перевізників, всіх онлайн-маркетплейсів – booking, airbnb, tripadvisor та інших – і б’ємо на сполох: бойкотуйте співпрацю з Росією, блокуйте та усі російські профілі та акаунти, припиніть співробітництво. Весь бізнес в Росії платить податки, які Путін використовує для створення смертоносної зброї. Сьогодні вона вбиває українців та руйнує їхні міста. Сьогодні Росія прийняла рішення погрожувати світові ядерною зброєю. Сьогодні Ви повинні думати про завтрашній день і не допустити, аби Росія перейшла червону межу”, – заявила Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів

Відомо, що Генеральний Секретар ВТО ООН World Tourism Organization (UNWTO) Зураб Пололікашвілі закликав усі держави-члени розглянути призупинення членства Росії в організації.

За його словами, військова агресія РФ проти України – це причина людських страждань та загрозу всьому світу. А ці дії повністю суперечать фундаментальним цілям ВТО ООН.

“Це мій обов’язок, як Генерального секретаря, закликати усіх держав-членів розглянути призупинення членства Росії в організації, згідно зі статутом ВТО ООН”, – заявив Пололікашвілі.