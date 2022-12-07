Вже найближчим часом Верховна Рада може ухвалити "Закон про Медіа" - євроінтеграційний закон, який приводить медійне законодавство у відповідність з термінологією ЄС. Однак народна обраниця від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар наголосила, що закон у тій редакції, яка представлена зараз, може бути небезпечним для українських онлайн-видань.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепки, до “Закону про Медіа” автори вписали регулювання онлайн-медіа, чого Євросоюз (і директива) від України взагалі не вимагає.

Сюмар наголосила, що мовиться не просто про регулювання, а про можливість блокування онлайн-видань без рішення суду, а лише за рішенням Нацради з питань теле- і радіомовлення.

“Так, саме Нацрада, яка навіть судячи з назви має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет. Такого досвіду в неї немає, бо досі в Україні інтернет не регулювався. Але Нацрада відразу отримує величезні повноваження для регулювання інтернету: проводити перевірки, приходити до місця реєстрації онлайн-ЗМІ і вимагати документи, в тому числі і податкові; накладати приписи, визначати штрафи і блокувати інтернет-видання або назавжди, або строком на один місяць. Хоча для телебачення і радіо блокування мовлення без рішення суду не передбачено (окрім як за суто формальними підставами)”, – зауважила Вікторія Сюмар.

Нардепка додала, що законопроєкт визначає три типи медіа – анонімні, незареєстровані та зареєстровані як ЗМІ.

“Тобто, він передбачає реєстрацію онлайн-ЗМІ державою, хоч ця опція і є добровільною, але саме вона надає право вважатися журналістами і брати участь у саморегуляції”, – пояснила вона.

Назавжди заблокувати можуть лише анонімні сайти, якщо вони порушать закон. Незареєстровані ЗМІ блокуватимуть на місяць, якщо вони тричі грубо порушать законодавство. Зареєстровані ЗМІ блокуватимуть на місяць після п’ятьох порушень.

“Взагалі порушення законопроєкт визначає як незначні, значні і грубі. Але відмова від перевірки – теж підстава для блокування (як одне з трьох необхідних порушень). Звісно, блокування онлайн-видання на місяць призведе до серйозних втрат аудиторії, адже суть роботи онлайн ЗМІ – це його оперативність і регулярність”, – зауважила народна обраниця.

Сюмар додала, що рішення про блокування сайтів навряд чи можна буде пояснити завданням національної безпеки, адже низка проросійських сайтів давно заблоковано навіть без закону про медіа, а завдяки рішенню РНБО через санкційне законодавство.

“Тому важко це трактувати інакше, аніж як бажання впроваджувати цензуру до онлайн-видань, що пишуть про внутрішню українську політику. Знаєте, що найбільш цинічне в цьому? Навіть не те, що Нацрада, як показує досвід останніх років, є цілком залежною від влади. А тому про незалежність регулювання говорити не доводиться”, – наголосила нардепка.

Ще одним проявом цинізму Вікторія Сюмар вважає те, що Закон про Медіа не торкнеться російського месенджера Телеграм, де все, що у “Законі про Медіа” визначено як “грубе порушення”, успішно “процвітає”.

“Але якщо влада вважає, що вона контролює український телеграм, то загрози інформаційній безпеці з боку повністю анонімних ресурсів, нікого не хвилюють. І регуляції там не буде. Тоді як ринок онлайн-ЗМІ, які є потужними в Україні і працюють переважно відповідно до журналістських стандартів, зазнає повного втручання держави. Знаєте до чого це призведе? Правильно. До витіснення їх в російський телеграм. Або інший месенджер”, – пояснила вона.

Окрім цього, законопроєкт узаконює телеканал “Рада” не як парламентський вісник, як державний загальнонаціональний канал, що теж абсолютно не відповідає європейським стандартам.

“Український телеринок вже практично монополізований владою через державні телеканали, закон про олігархів, який вимагає дозволу Нацради на придбання телеканалу та єдиний марафон, з прецедентом вимкненням трьох телеканалів без жодних законних обґрунтувань. Тепер час за онлайн-ЗМІ…”, – написала Вікторія Сюмар.

Нардепка резюмувала, що вона підтримує ухвалення “Закону про Медіа”, однак за умови, якщо з нього вилучать пункт про регулювання онлайн-ЗМІ.

Вона додала, що цей пункт слід винести в окремий закон та допрацювати спільно з журналістами, або ж, якщо залишати його у “Законі про Медіа”, то за умови, що рішення про блокування онлайн-видання ухвалюватиме виключно суд.

“Ну і з телеграмом варто визначитися, хоч трохи було б послідовно”, – наголосила вона.