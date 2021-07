Про це повідомляє BBC Sport.

В кінці першого раунду Конор оступився і зламав . Лікарі зупинили бій. Тому перемога технічним нокаутом була присуджена Пуар’є.

Фото: Getty Images

“Це ще не кінець. Якщо мені доведеться винести його на вулицю, давайте винесемо його на вулицю”, – сказав МакГрегор, коли його несли з рингу на ношах.

Президент UFC Дана Уайт сказав після бою, що МакГрегор зламав “нижню кістку лівої гомілки”.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯

pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ

— the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021