Дастін Гленн Пуар'є, американський боєць змішаного стилю, переміг ірландця Конора МакГрегора в турнірі UFC 264, який проходив в суботу ввечері в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє BBC Sport.

В кінці першого раунду Конор оступився і зламав . Лікарі зупинили бій. Тому перемога технічним нокаутом була присуджена Пуар’є.

Фото: Getty Images

“Це ще не кінець. Якщо мені доведеться винести його на вулицю, давайте винесемо його на вулицю”, – сказав МакГрегор, коли його несли з рингу на ношах.

Президент UFC Дана Уайт сказав після бою, що МакГрегор зламав “нижню кістку лівої гомілки”.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯 pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ — the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021

Макгрегор переміг Пуар’є технічним нокаутом в першому раунді на UFC 178 у 2014 році, але 32-річний американець зрівняв рахунок технічним нокаутом у другому раунді на UFC 257 у січні.

Це була третя зустріч МакГрегора і Пуар’є.

У травні повідомлялося, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.