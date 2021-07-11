Про це повідомляє BBC Sport.

В кінці першого раунду Конор оступився і зламав . Лікарі зупинили бій. Тому перемога технічним нокаутом була присуджена Пуар’є.

Фото: Getty Images

“Це ще не кінець. Якщо мені доведеться винести його на вулицю, давайте винесемо його на вулицю”, – сказав МакГрегор, коли його несли з рингу на ношах.

Фото: Getty Images

Президент UFC Дана Уайт сказав після бою, що МакГрегор зламав “нижню кістку лівої гомілки”.

Макгрегор переміг Пуар’є технічним нокаутом в першому раунді на UFC 178 у 2014 році, але 32-річний американець зрівняв рахунок технічним нокаутом у другому раунді на UFC 257 у січні.

Це була третя зустріч МакГрегора і Пуар’є.

У травні повідомлялося, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.