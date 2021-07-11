Про це повідомляє BBC Sport.
В кінці першого раунду Конор оступився і зламав . Лікарі зупинили бій. Тому перемога технічним нокаутом була присуджена Пуар’є.
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“Це ще не кінець. Якщо мені доведеться винести його на вулицю, давайте винесемо його на вулицю”, – сказав МакГрегор, коли його несли з рингу на ношах.
Президент UFC Дана Уайт сказав після бою, що МакГрегор зламав “нижню кістку лівої гомілки”.
Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO 🤯
— the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021
Макгрегор переміг Пуар’є технічним нокаутом в першому раунді на UFC 178 у 2014 році, але 32-річний американець зрівняв рахунок технічним нокаутом у другому раунді на UFC 257 у січні.
Це була третя зустріч МакГрегора і Пуар’є.
У травні повідомлялося, що ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор уперше очолив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes.