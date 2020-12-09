Про це повідомили три співрозмовник #Букв в Уряді.
Разом з тим член Кабміну підтвердив, що Уряд розглядає можливість запровадити карантин з 8 по 23 січня. Раніше такою датою було 24 грудня і 23 січня.
В проєкті постанови, який оприлюднив сайт Lb.ua, йдеться про обмеження роботи кафе, барів, ресторанів, салонів краси, фітнес-центрів, торгівельно-розважальних закладів та проведення масових культурних заходів.
Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.