Остаточної дати повного локдауну в Україні немає, і сьогодні Кабінет Міністрів з нею не визначиться.

Про це повідомили три співрозмовник #Букв в Уряді.

Разом з тим член Кабміну підтвердив, що Уряд розглядає можливість запровадити карантин з 8 по 23 січня. Раніше такою датою було 24 грудня і 23 січня.

В проєкті постанови, який оприлюднив сайт Lb.ua, йдеться про обмеження роботи кафе, барів, ресторанів, салонів краси, фітнес-центрів, торгівельно-розважальних закладів та проведення масових культурних заходів.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.