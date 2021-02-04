«Дау. Дегенерація»: поліція закрила справу щодо можливого катування дітей на зйомках

Правоохоронці закрили кримінальну справу щодо можливого катування немовлят з українських дитячих будинків під час зйомок фільму “ДАУ. Дегенерація“ російського режисера Іллі Хржановського.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, яка проводила досудове розслідування.

Інформація щодо участі немовлят у зйомках фільму з елементами насильницьких дій з’явилася в Інтернеті у квітні 2020 року. Тоді ж прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

В ході проведення слідчих дій поліцейські допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

“Слідчі встановили, що у фільмі “ДАУ. Дегенерація“, розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі Інтернет, не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості. Ураховуючи викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, винесено постанову про закриття кримінального провадження“, – зазначили правоохоронці.