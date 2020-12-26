У Бродах Львівської області двоє неповнолітніх жорстоко знущалися з собаки. Катування підлітки знімали на відео.

Про це повідомляють #Букви.

Очевидно, підлітки вважали свій вчинок цілком нормальним та вирішили продемонструвати “процес” у соціальних мережах.

Увага! Відео містить сцени насилля. 18+

Підлітки запхали налякану тварину у мішок, після чого почали свої тортури, скориставшись безпомічністю собаки.

На ролику чути чоловічий та жіночий голоси. При цьому хлопець бив тварину, а дівчина підбурювала його наносити ще сильніші та інтенсивніші удари.

У пресслужбі Головного управління Нацполіції у Львівській області повідомили, що особи зловмисників вже встановлені. Це 16-річний хлопець та 14-річна дівчина.

Слідчі встановили, що 23 грудня близько 17:00, на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл Бродівського району, школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. 14-річна знайома хлопця була очевидцем та відеооператором.

Раніше у соцмережах повідомляли, що тварина померла від отриманих травм, але поліціянти спростували цю інформацію. Собаку доставили у ветеринарну клініку, його життю нічого не загрожує.

“За цим фактом дізнавачі Бродівського відділення поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років”, – йдеться у повідомленні.