Про це він заявив під час засідання палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад в Дніпрі.

Зеленський уточнив, що до Конгресу наразі входить 1551 громада.

“Хочу запропонувати учасникам конгресу спільну мету — це 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді. Іншими словами, щоб додати гумору — всі дуже серозні під масками. Іншими словами, давайте саджати разом”, – заявив президент.

Президент нагадав, що напередодні підписав указ про старт проєкту “Зелена країна”, в межах якого планують за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів.

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