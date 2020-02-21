Глава фракції "Слугм народу" Давид Арахамія в 2018 році був героєм шоу "Битва екстрасенсів" на телеканалі "СТБ".

Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі проєкту.

Випуск за участю Давида Арахамії був показаний в ефірі та потім опублікований на Youtube-каналі проекту 16 грудні 2018 року. Дата зйомок — невідома.

У цьому випуску учасникам шоу — екстрасенсам пропонувалося продемонструвати свої навички, визначивши серед п’яти героїв одного, який є мільйонером.

У ролі багатія в шоу виступив саме Давид Арахамія. Однак представився він як Девід Браун. Як політик розповідав в інтерв’ю Vector.media, це його псевдонім, який він часто використовує, коли виступає публічно та в соціальних мережах.

“Один знайомий індус підказав мені, що брати псевдонім — типова практика для іммігранта, у якого для місцевих занадто складне прізвище. Коли я придумав прізвище Браун замість Арахамія — відчув полегшення. Крім того, коли у тебе є творчий псевдонім та рідне ім’я, ти ніби міняєш кепки. Коли я Давид Браун — я публічна особа, підприємець. Коли я Давид Арахамія – я нікому невідомий чоловік, який подорожує з родиною”, — сказав він.

Під час передачі Арахамія розповів про дитинство (війні в Абхазії, яку бачив будучи дитиною, смерті батька), а також про свій бізнес в сфері IT. Він заявив, що його компанія оцінювалася в 2012 році в більш ніж 100 млн доларів.

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Варто зазначити, що наразі народний депутат ще не заповнив повністю електронну декларацію.

Єдиний запис в ній стосується отримання 870 тисяч гривень за продаж рухомого майна та датований груднем минулого року.

Як політик розповів в інтерв’ю виданню LIGA.NET в листопаді минулого року, свій нинішній стан він оцінює в $ 20-25 млн.

“Я для себе вирішив, що політика за п’ять років каденції (якщо вони будуть) мені обійдеться в $ 750 000 моїх витрат. Після політики я повернуся в бізнес. Правда, я ще не вирішив в якийсь”, — сказав нардеп.