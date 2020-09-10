Відповідний наказ розміщено на сайті президента України.
“Призначити Корнійчука Євгена Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль”, – йдеться у повідомленні.
До цього Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади посла в Ізраїлі.
Відомо, що Корнійчук – давній соратник лідерки “Батьківщини” Юлії Тимошенко. Він був нардепом п’ятого скликання від “Блоку Юлії Тимошенко”, членом її фракції і заступником голови – з листопада 2007, а також першим заступником міністра юстиції в уряді Тимошенко.
З листопада 2006 до грудня 2011 – член та лідер Української соціал-демократичної партії. Далі його політична діяльність невідома.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський призначив Оксану Драмарецьку новим послом України в Мексиці, а також Руслана Німчинського новим послом України на Кіпрі.