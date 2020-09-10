Президент Володимир Зеленський призначив екснардепа "Блоку Юлії Тимошенко" та колишнього заступника міністра юстиції в її уряді (у 2007 році) Євгена Корнійчука послом України в Ізраїлі.

Відповідний наказ розміщено на сайті президента України.

“Призначити Корнійчука Євгена Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Ізраїль”, – йдеться у повідомленні.

До цього Зеленський звільнив Геннадія Надоленка з посади посла в Ізраїлі.

Відомо, що Корнійчук – давній соратник лідерки “Батьківщини” Юлії Тимошенко. Він був нардепом п’ятого скликання від “Блоку Юлії Тимошенко”, членом її фракції і заступником голови – з листопада 2007, а також першим заступником міністра юстиції в уряді Тимошенко.

З листопада 2006 до грудня 2011 – член та лідер Української соціал-демократичної партії. Далі його політична діяльність невідома.