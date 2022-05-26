Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.
“77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько 20 млн доларів, а це понад 700 мільйонів гривень”, – інформує ДБР.
Також у повідомленні зазначається, що 65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.
“Наразі слідчі ДБР арештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санаційних товарів через митний контроль”, – йдеться у заяві ДБР.
- Загроза ракетних та авіаобстрілів України з території Білорусі знову зростає. Росіяни стягують до білорусько-українського кордону озброєння.
- Присутність білоруських військових біля кордону може стримати українських захисників від підтримки Донбасу. Білорусь раніше оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону.
- У Білорусі заплановано проведення перевірки боєздатності збройних сил. Заходи відбудуться наприкінці травня у Брестській, Гродненській, Мінській, Могилевській та Вітебській областях.