Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо виявлення та вилучення на користь України майна країн-агресорів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.

“77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько 20 млн доларів, а це понад 700 мільйонів гривень”, – інформує ДБР.

Також у повідомленні зазначається, що 65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон.

“Наразі слідчі ДБР арештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санаційних товарів через митний контроль”, – йдеться у заяві ДБР.