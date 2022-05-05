Про це повідомляє пресслужба ДБР.
ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.
Зокрема вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності. Арешт наклали на корпоративні права і рахунки підприємств цих осіб.
Варто зазначити, що на заарештованих рахунках знаходилось понад 40 мільйонів гривень.
Також ДБР ініціюватиме передачу цього майна у Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Нагадаємо, що у Львівській області проводяться обшуки родичів Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака. Їх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах.
ДБР арештувало майно родин Медведчука і Козака // 8 фото
- Нагадаємо, що речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на українських військових, які знаходяться у полоні РФ.
- Раніше Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політик, який намагався втекти з України, запропонував обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів, які з початку вторгнення опинилася у блокаді.
- Також дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко дала пресконференцію у Москві, де поскаржилась пропагандистським ЗМІ на те, що не може знайти свого чоловіка.
- Варто зазначити, що нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак через довірених осіб зареєстрував фірму, яка видобувала в Росії нафту. Згодом нафтовидобувну компанію він продав “дочці” білоруської компанії “Белоруснефть”.