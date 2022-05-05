ДБР арештувало майно родин Медведчука і Козака

ДБР арештувало майно родин затриманого лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і народного депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.

Зокрема вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності. Арешт наклали на корпоративні права і рахунки підприємств цих осіб.

Варто зазначити, що на заарештованих рахунках знаходилось понад 40 мільйонів гривень.

Також ДБР ініціюватиме передачу цього майна у Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Нагадаємо, що у Львівській області проводяться обшуки родичів Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака. Їх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах.