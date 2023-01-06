Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Державне бюро розслідувань досі не закрило низку справ, зокрема справу Петра Порошенка за Томос та справу по контрнаступу і звільненню Маріуполя.

Про це нардепка повідомила у Facebook.

“ДБР і досі не закрило справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за наклепом Портнова. Так само і справу про запровадження воєнного стану через інцидент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів”, – зазначила Ірина Геращенко.

А також додала, що ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по інших героїчних й трагічних сторінках війни, яка почалася у 2014.

За словами Ірини Геращенко, досі невідомо, чи закрили справу по Джо Байдену, яка була відкрита за наклепами агента Кремля, й досі народного депутата Деркача. Зокрема, народна депутатка зауважила, що не здивується, якщо побачить борди, де навпроти “перекошеного злобою обличчя кремлівського вбивці” Путіна буде втомлене і зосереджене обличчя президента України Зеленського.

“Сильна армія. Мова, а не “какая разніца”. Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист й розвиток української мови й заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі – це деокупація центру Києва. Нарешті”, – підсумувала Ірина Геращенко.