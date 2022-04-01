Державне бюро розслідувань виявило та ініціювало націоналізацію металів, що належали російським підприємцям. Їхня сума оцінюється у 93 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначено, що російське майно прямувало транзитом через Україну і було виявлено під час проведення оперативних заходів на території Морського торговельного порту в Одеській області.

“Наразі підрозділи ДБР звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Одеської області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби Збройних сил України”, – заявили у пресслужбі.

Раніше ДБР на потреби українських військ передало майно російських комерсантів на мільйони доларів, зокрема це паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали тощо.