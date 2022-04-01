Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначено, що російське майно прямувало транзитом через Україну і було виявлено під час проведення оперативних заходів на території Морського торговельного порту в Одеській області.
“Наразі підрозділи ДБР звернулося до керівника військово-цивільної адміністрації Одеської області з ініціативою примусово вилучити продукцію та передати її на потреби Збройних сил України”, – заявили у пресслужбі.
Раніше ДБР на потреби українських військ передало майно російських комерсантів на мільйони доларів, зокрема це паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали тощо.
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