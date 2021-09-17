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ДБР майже за місяць так і не змогло встановити чи був «слуга» Трухін за кермом під час ДТП

Державне бюро розслідування майже за місяць так і не змогло встановити чи був народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін за кермом під час аварії, яка сталася 23 серпня.

П’ятниця, 17 вересня 2021, 12:11

Про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс” повідомив в. о. директора ДБР Олексій Сухачов.

За його словами, слідство у справі за фактом ДТП за участю Трухіна поки що не отримало інформації, яка допомогла б встановити хто був за кермом автомобіля під час події.

Сухачов додав, що після отримання матеріалів від Нацполіції ДБР призначило декілька важливих експертиз у справі.

“Ми дуже чекаємо на ці результати, а після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі”, – сказав він.

В. о. директора ДБР також запевнив, що вже встановлені всі учасники тієї події.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи встановлено хто перебував безпосередньо за кермом автомобіля, Сухачов сказав:

“Ні, ми не встановили хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження”.

За його словами, був проведений аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі “Бориспіль-Київ” проводився ремонт, і камери були демонтовані.

“Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали”, – сказав Сухачов.

Нагадаємо, 23 серпня на сайті “Центр новин” з’явилось повідомлення, що автомобіль Audi, яким керував народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Там також ішлося, що водій та пасажири Audi були в стані алкогольного сп’яніння. Сам факт ДТП за участю Лучі підтвердили в УАФ.

Після цього близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю Трухіна. Зник сюжет про ДТП і з YouTube-каналу Kyiv LIVE.

Українське видання “Дзеркало тижня” розповсюдило інформацію з посиланням на видання “THE UNFILTERED LENS” про те, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін, який начебто напідпитку влаштував ДТП, є у списку української делегації, яка вирушила з президентом Володимиром Зеленським до США.

Однак в Офісі президента #Букви заперечили цю інформацію. Речник президента Сергій Никифоров запевнив, що Трухіна немає у складі української делегації, що супроводжує Зеленського у США. На уточнювальне питання, за яких підстав його виключили, Никифоров відповів: “Трухіна нема й не було”.

  • Ксенія Мартинова — дочка партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у групі “Приват” Олексія Мартинова та колишня дружина нардепа з фракції “Слуги народу” Олександра Трухіна — потрапила в ДТП та уникла відповідальності за це.
  • У вівторок, 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.
  • Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.
  • 31 серпня у мережі з’явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар — пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна, розказала свою версію подій.
  • Однак водій Daewoo заявив, що не знає жінку, яка видає себе за його пасажирку й свідка аварії.
Теги: аварія, ДБР, ДТП, Олександр Трухін, Олексій Сухачов, Слуга народу

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