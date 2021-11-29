Про це повідомило видання Детектор медіа, яке займається дослідженнями українських ЗМІ та медіаринку.

Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

Медіарух повідомив, що вказані статті Кримінального Кодексу України не стосуються цивільних, якщо тільки немає додаткових обставин. На сайті ДБР вказано, що “у підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини”. Окрім того, розміщене повідомлення на офіційній сторінці ДБР про те, що нібито певною особою скоєно певний злочин порушує не тільки презумпцію невинуватості, а і передбачену законодавством процедуру розслідування, зокрема, визначення підозрюваного у вчиненні злочину.

“Ми вважаємо, що такі дії ДБР є тиском на Юрія Бутусова, і мають тягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 171 Кримінального кодексу України”, – заявили у Медіарусі.

Для оцінки етичності чи неетичності дій журналіста існують саморегулівні організації, наприклад Комісія з журналістської етики. Це не входить до повноважень ні ДБР, ні Міністерства оборони, ні інших державних органів.

“У середовищі українських журналістів є різні погляди на прийнятність вчинку Юрія з погляду професійної етики, але ми всі солідарні в тому, що цей вчинок не може бути приводом для тиску з боку влади”, – наголосили у Медіарусі.

*Медіарух — спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій.