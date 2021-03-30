ДБР не встановило, що нардепи брали участь або закликали до погромів на Банковій

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, повідомляють #Букви.
Він наголосив, що було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів із встановлення організаторів і учасників неправомірних дій.
“За результатами не встановлено фактів закликів до погромів або інших протиправних дій з боку народних депутатів України або представників політичних сил”, – зазначив Сухачов.
Також, за його словами, слідчі ДБР вивчають, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення акції, за результатами перевірки буде надано правову оцінку.
“Слідчі ДБР вивчають питання, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення даної акції. За наслідками чого буде надано відповідну юридичну оцінку. За наявності законних підстав забезпечено притягнення винних осіб до відповідальності”, — сказав Сухачов.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Давид Гаджимурадов.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.
- 24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
- За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.