ДБР не встановило, що нардепи брали участь або закликали до погромів на Банковій

Covid-19 Україна

оновлено 31.03.2021 о 16:02

Всього:

1674168 (+11226)

Хворіють:

327862 (+11226)

Вилікувались:

1313481 (+6405)

Померло:

32825 (+407)

17:44 Директор заповідника «Асканія-Нова» заявив про масову загибель птахів
17:34 Робота виборчої комісії на окрузі Вірастюка і Кошулинського заблокована другу добу
17:01 Акція під ОПУ: ГО «Справа громад» подала позов проти Подоляка за наклеп
16:51 Volkswagen випадково розкрив нову назву свого підрозділу в США
16:00 Кабмін вдосконалив правила паркування в Україні: деталі
15:59 МОК представив емблему Олімпіади-2026 в Італії
15:58 «Звалити на відпочинок на травневі»: як «слуга» Колісник пояснила своє листування в Раді
15:45 Україна – Казахстан: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
15:25 Кабмін припинив дію туристичної угоди з Росією
Партнерський матеріал
15:25 Стартував Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року – 2021»
14:42 Степанов розповів, скільки доз вакцини Україна отримає у квітні-травні
14:42 Депутат Харківської міськради від «ОПЗЖ» задекларував живого лева
14:31 «Колапс буде неминучий»: Марина Порошенко закликала терміново нарощувати штат лікарів для COVID-відділень
Ексклюзив
14:26 Депутат Київради від «ЄС» Кононенко заявив, що за ним стежили двоє поліціянтів
14:00 Уряд повинен виділити Києву квоту для прямої закупівлі вакцин, – Марина Порошенко
Партнерський матеріал
13:57 З 1 по 22 березня відбулася всеукраїнська онлайн-гра СпортКрафт Геймз Онлайн
13:40 Статуя Грети Тунберґ у британському університеті викликала обурення студентів
13:37 Xiaomi показала смартбудинок на колесах, – фото
13:34 Хмельницька область може опинитися у «червоній зоні» – Степанов
13:07 В Японії оштрафували чоловіка за образи, які довели до самогубства Хану Кімуру
13:00 «Слуга народу» Тищенко припаркувався с порушенням біля пішохідного переходу в Києві: фотофакт
12:38 Апеляційний суд розглядає скаргу на арешт Антоненка: фото
12:31 Оголошено лонґ-лист міжнародної Букерівської премії-2021
12:24 Собака Байдена знову вкусив людину
12:00 Світоліна вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA в Маямі: відео
11:42 «Укрзалізниця» затримує частину потягів через крадіжку кабелю на Дарниці
11:41 У штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани
10:52 Помпео звинуватив ВООЗ у фальсифікації даних про походження COVID-19
10:48 «Євробачення-2021»: стало відомо, коли та під яким номером виступить Україна

ДБР не встановило, що нардепи брали участь або закликали до погромів на Банковій

Державне бюро розслідувань не встановило фактів закликів політиків або депутатів до погромів на акції протесту біля Офісу президента 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

Середа, 31 березня 2021, 01:20

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, повідомляють #Букви.

Він наголосив, що було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів із встановлення організаторів і учасників неправомірних дій.

“За результатами не встановлено фактів закликів до погромів або інших протиправних дій з боку народних депутатів України або представників політичних сил”, – зазначив Сухачов.

Також, за його словами, слідчі ДБР вивчають, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення акції, за результатами перевірки буде надано правову оцінку.

“Слідчі ДБР вивчають питання, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення даної акції. За наслідками чого буде надано відповідну юридичну оцінку. За наявності законних підстав забезпечено притягнення винних осіб до відповідальності”, — сказав Сухачов.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

  • лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
  • представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
  • ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
  • ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
  • Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.

Теги: акция, Офіс Президента, Банкова, ДБР

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook