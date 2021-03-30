ДБР не встановило, що нардепи брали участь або закликали до погромів на Банковій

Державне бюро розслідувань не встановило фактів закликів політиків або депутатів до погромів на акції протесту біля Офісу президента 20 березня на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, повідомляють #Букви.

Він наголосив, що було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів із встановлення організаторів і учасників неправомірних дій.

“За результатами не встановлено фактів закликів до погромів або інших протиправних дій з боку народних депутатів України або представників політичних сил”, – зазначив Сухачов.

Також, за його словами, слідчі ДБР вивчають, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення акції, за результатами перевірки буде надано правову оцінку.

“Слідчі ДБР вивчають питання, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення даної акції. За наслідками чого буде надано відповідну юридичну оцінку. За наявності законних підстав забезпечено притягнення винних осіб до відповідальності”, — сказав Сухачов.