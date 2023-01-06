Про це повідомляє пресслужба ДБР
Зазначається, що у його маєтку держзрадника та за місцем проживання його поплічників виявили документи РФ з “прямими вказівками до вчинення злочинів проти України”.
Крім того, є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також правоохоронці знайшли довідки щодо херсонських патріотів та активістів.
У ДБР зазначили, що у бібліотеці Сальда знайшли книги “Императрица Екатерина ІІ”, “Россия. Великия Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях”. Водночас на місці було багато радянської геральдики, нагород та георгіївських стрічок.
- Співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсона, який співпрацював з російськими окупантами, а також сприяв налагодженню комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації.
- У тимчасово окупованому місті Сімферополь 11 листопада пройшов похорон херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, який, за даними окупантів, загинув 9 листопада внаслідок ДТП.