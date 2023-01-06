Службовці Державного бюро розслідувань провели обшук у маєтку колаборанта та державного зрадника в Херсонської області Володимира Сальда.

Про це повідомляє пресслужба ДБР

Зазначається, що у його маєтку держзрадника та за місцем проживання його поплічників виявили документи РФ з “прямими вказівками до вчинення злочинів проти України”.

Крім того, є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також правоохоронці знайшли довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

У ДБР зазначили, що у бібліотеці Сальда знайшли книги “Императрица Екатерина ІІ”, “Россия. Великия Судьба”, “Москва. Размышления в фотографиях”. Водночас на місці було багато радянської геральдики, нагород та георгіївських стрічок.