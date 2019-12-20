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ДБР обшукує спортклуб «5 елемент» та територію офісу «ЄС»: відома причина

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в київському спортклубі "5 елемент" та на території офісу партії "Європейська солідарність".

П’ятниця, 20 грудня 2019, 13:34

Про це в коментарі кореспонденту #Букв повідомила прес-секретар ДБР Іванова Анжеліка.

“Слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України здійснюють сьогодні обшуки за декількома адресами, в тому числі і за місцем розташування спортивного клубу “5 елемент”. Ці слідчі дії санкціоновані і відбуваються в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України”, – сказала вона.

Зокрема, це кримінальне провадження, яке стосується операції з купівлі-продажу “Кузні на Рибальському”, а також можливого зникнення конкретної інформації з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента.

Наразі слідчі дії ще тривають.

Крім того, Іванова також підтвердила #Буквам обшуки на території київського офісу партії “Європейська солідарність”. За її словами, ця слідча дія також пов’язани з вищевказаними справами.

Зазначимо, що раніше клієнт клубу “5 елемент”, бізнесмен Гарік Корогодськи повідомив, що в клуб з обшуком прийшла СБУ.

У самому клубі уточнили, що сьогоднішні події не пов’язані з діяльністю “5 елементу”.

“Нашої провини немає і ми несемо фінансові та репутаційні втрати. Не дивлячись на це, ми додаємо всім членам клубу день до абонемента. Скасовані тренування ми також компенсуємо. Зараз клуб працює в звичайному режимі. Спасибі всім гостям за підтримку”, – відзначили в клубі.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань відправило в Генеральну прокуратуру проект повідомлення про підозру п’ятому Президенту України Петру Порошенку.

  • 13 вересня п’ятий президент Петро Порошенко сходив на допит в Державне бюро розслідувань.
  • Раніше Петро Порошенко заявив про упередженість Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо розслідування виробництв, відкритих за заявами екс-чиновника часів Януковича Андрія Портнова.
Теги: Кузница на Рыбальском, Ситуационная комната, ДБР, СБУ, обыск, производство

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