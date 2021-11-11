Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату Гео Леросу через те, що він показав президенту Володимиру Зеленському середній палець.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Цю ж інформацію підтвердив й сам Лерос.

Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.

“Ви – головний зрадник в країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.

А після того, як нардепу вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нардеп Гео Лерос назвав @ZelenskyyUa «головним зрадником України». Реакція спікера Стефанчука була блискавичною — Леросу вимкнули мікрофон. І так, відео дивитись до кінця 😉 pic.twitter.com/RGk2XHKnR1 — Букви (@Bykvu) November 4, 2021

11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР.

“Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.

Там також додали, що парламентар при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.

Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Сам Лерос заявив, що ДБР й Офіс генпрокурора хочуть його посадити.

Як сповіщалося, в серпні 2020 року народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку. 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.

Згодом юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса. Цього не було зроблено.