Про це повідомила пресслужба відомства.

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Збройних Сил України. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України слідчі ДБР надіслали на адреси останніх відомих місць проживання експрезидента. Також на виконання ч. 2 ст. 297-5 КПК України з метою належного забезпечення підозрюваному права на захист копії письмового повідомлення про підозру вручені його захисникам.

Наразі слідчий суддя розглядає клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, збираються докази для повідомлення про підозру іншим учасникам організованої групи на чолі з Януковичем за вчинення злочинів стосовно учасників акцій протесту у 2013–2014 роках.