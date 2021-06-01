Державне бюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю інструментів для паяння м’яким і твердим припоєм (паяльних станцій).

Про це свідчать дані сервісу державних та комерційних закупівель Zakupki.prom.ua.

Тендер оголошено сьогодні, 1 червня. Замовником є Державне бюро розслідувань. Наголошується, що приймання пропозицій почнеться через тиждень – 7 червня.

Очікувана вартість товару становить 9 тисяч гривень з ПДВ. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 90,00 грн.

Зазначимо, що у системі Prozorro даних про цю закупівлю поки що немає. Водночас збереглася заявка ДБР про закупівлю паяльних станцій на суму 3095 грн. Однак цей тендер скасували у зв’язку з помилково/повторно оголошеною закупівлею.