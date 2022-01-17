Ексміністра енергетики Володимира Демчишина оголосили в міжнародний розшук у справі про постачання вугілля з ОРДЛО – так званій вугільній справі.

Про це на брифінгу 17 січня розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина у 2014-2016 роках у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО.

“Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється”, – розповіла Тетяна Сапьян.

Демчишину повідомили про підозру ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесмену Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку.

Загалом у “вугільній” справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.

За версією слідства, вони “умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій “Л/ДНР” шляхом придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій “Л/ДНР”, чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів”.