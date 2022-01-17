Про це на брифінгу 17 січня розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян.
Державне бюро розслідувань оголосило в міжнародний розшук колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина у 2014-2016 роках у справі про постачання у 2014-2015 роках вугілля з ОРДЛО.
“Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється”, – розповіла Тетяна Сапьян.
Демчишину повідомили про підозру ще у листопаді 2021 року, тоді ж підозри вручили бізнесмену Сергію Кузярі та куму Путіна Віктору Медведчуку.
Загалом у “вугільній” справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.
За версією слідства, вони “умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій “Л/ДНР” шляхом придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій “Л/ДНР”, чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів”.
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