Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 біля у Харківській області, в результаті якої загинули щонайменше 22 особи.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування у зв’язку з падінням військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України) “, – йдеться в повідомленні.

З метою координації дій на місце події виїхало керівництво Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної поліції України.

Наразі слідство перевіряє чотири версії авіакатастрофи:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Наразі встановлюються усі обставини катастрофи. Розслідування перебуває на контролі керівництва Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.