Про це він сказав на брифінгу після допиту, повідомляє кореспондент #Букв.

Порошенко переконаний, що нинішня влада намагається приховати “провали” у зовнішній та внутрішній політиці, саме тому влаштовує “шоу” із залученням правоохоронних органів. За його словами, допити і справи проти нього носять характер політичних переслідувань.

“Звичайно, коли в тебе є проблеми внутрішньої і зовнішньої політики, робиться спроба переключити увагу на шоу. Ми це зробити не дамо, хоча кількість телеканалів, які сьогодні присутні, і я дякую журналістам за те, що дочекалися, свідчить про високий громадський інтерес. Ми будемо захищати Україну, ми не дозволимо політичних переслідувань. Будемо захищати курс в ЄС і НАТО, нашу мову, віру, армію і армійців і будемо наголошувати, що нам неоднаково, що буде з Україною. Питання “какая разница” точно не про нас”, – наголосив лідер “ЄС”.

Він додав, що наступного тижня перебуватиме в Брюсселі, де запланована низка міжнародних заходів по лінії Євросоюзу і НАТО.

“У нас наприкінці січня має бути парламентська асамблея НАТО, 27-го я туди маю виїжджати, вони на 31 число – знову допит. Єдине для чого це робиться, щоб перешкоджати міжнародній діяльності. […] Проблема не в тому, що я хочу з’їздити, щоб подорожувати, проблема в тому, що в наслідок недолугих і непрофесійних дій нової влади руйнується міжнародна коаліція на підтримку України. Кожен за нас має зробити все можливе, об’єднати всі зусилля для того, щоб захистити український інтерес”, – зазначив Порошенко.

Крім того, він додав, що на сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії.

“Наголошую, що і по морякам, де правота України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією РадБезу ООН і Генеральною Асамблеєю, рішеннями Ради Європейського Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії, де чітко визначено, що Україна діяла правильно. По Мінським домовленостям Україна все виконує, вони допомогли нам зупинити російську навалу і за якими запроваджені санкції проти РФ – у нас на сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії”, – резюмував експрезидент.