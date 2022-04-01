У відповіді на запит #Букв у Державному бюро розслідувань повідомили, що у Києві продовжують працювати ті працівники, евакуація яких не передбачена внутрішніми документами.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про евакуацію співробітників ДБР на захід України, зокрема до Івано-Франківської та Львівської областей. Як зазначалось, було евакуйовано персонал Головного слідчого управління Центрального апарату ДБР на час воєнного стану.

Згодом, у ДБР спростовували цю інформацію, зазначивши, що працівники Центрального апарату та керівництво Бюро продовжують працювати у Києві, а передислоковано було лише структурні підрозділи з регіонів, де тривають бойові дії, і, в основному «адміністративних відділів та працівниць-жінок».

#Букви звернулись до Держбюро розслідувань з запитом про те:

Яке фактичне місцезнаходження структурних підрозділів Центрального апарату ДБР та фактичне місцеперебування його співробітників (фактична робоча адреса)?

Які зі структурних підрозділів ДБР були переведені на нові місця роботи з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та куди саме?

У відповідь на запит #Букв, у ДБР повідомили, що в офісі Бюро, розташованому за адресою вул. Симона Петлюри, 15 у Києві (Шевченківський район) перебувають співробітники Центрального апарату ДБР, евакуація яких не передбачена Мобілізаційним планом ДБР.

Водночас в Держбюро не зазначили, ані кількість тих співробітників, які залишились у київському офісі, ані тих, евакуація яких була здійснена згідно з Мобілізаційним планом Бюро. Так само у відповіді на запит не зазначено, які з відділів Центрального апарату ДБР залишились в Києві, а які були евакуйовані згідно з планом та до яких саме регіонів України.