Працівники Державного бюро розслідувань попередили замовне вбивство громадянина Сполучених Штатів Америки. Організатора злочину, який має подвійне громадянство (України та США), та його спільника затримали.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Розслідування у вказаному кримінальному провадженні відбулось у співпраці з Посольством США в Україні та правоохоронними органами Сполучених Штатів.

За попередньою інформацією, чоловік вирішив замовити вбивство громадянина Америки з особистих мотивів. Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд, але виконавця через свого знайомого він підшукував в Україні.

Коли співучасник знайшов його, замовник приїхав до України обговорити з кілером строки, суму та спосіб вбивства. Життя іноземця вони оцінили у 45 тис. доларів США.

При цьому вбивство мало бути виконано до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебуватиме в Україні й це забезпечило б йому алібі.

Оплата відбувалася у два етапи. Виконавцю передали передоплату – 20 тис. доларів США. Ще 25 тис. доларів США замовник мав передати вже після виконання вбивства та надання фотографій, які це підтверджують.

Зазначається, що правоохоронці імітували вбивство та зробили постановчі фото, які посередник передав замовнику.

Ініціатора вбивства та його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей у сумі 25 тис. доларів США.

Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та в авто затриманих, а також у можливих співучасників, причетність яких ще перевіряється. Крім того, вирішується питання стосовно повідомлення затриманим особам про підозру, а саме: замовнику в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України); співучаснику у пособництві у вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

У свою чергу правоохоронні органи США, за повідомленням ДБР, вжили заходів на територію Сполучених Штатів, завдяки яким вдалося зафіксувати протиправну діяльність вказаної групи осіб.