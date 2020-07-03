Про це повідомила пресслужба ДБР.

“2 липня 2020 року о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил ЗСУ у ДБР розслідувань розпочали службове розслідування.

На час якого посадових осіб, причетних до вилучення техніки, відсторонили від займаних посад. За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їх подальшого звільнення.

Наразі матеріали кримінального провадження витребувані із територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та передані для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

Також, за матеріалами Управління Внутрішнього контролю, Головним слідчим управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося раніше, 1 липня слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили з зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), які є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що “створюється враження, що це (обшуки і вилучення обладнання — ред.) чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави”.