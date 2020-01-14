Про це повідомила пресслужба ДБР.

Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов’язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території Одеси сталося чотири масштабні пожежі:

• на території комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія”;

• на території комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний центр психічного здоров’я”;

• у приміщенні готелю “Токіо Стар”;

• у приміщенні ДВНЗ “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”.

Наголошується, що вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.

У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що в Одесі, після пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, були звільнені керівники ДСНС в області.