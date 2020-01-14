Про це повідомила пресслужба ДБР.
Експосадовець підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Зазначається, що підозрюваний, будучи службовою особою відповідальною за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов’язки. У результаті чого у 2017 та 2019 роках на території Одеси сталося чотири масштабні пожежі:
• на території комунального позашкільного навчального закладу “Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс “Вікторія”;
• на території комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний центр психічного здоров’я”;
• у приміщенні готелю “Токіо Стар”;
• у приміщенні ДВНЗ “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”.
Наголошується, що вказані події призвели до загибелі 32 людей, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4 млн 907 тис 589 грн.
У разі доведення вини експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, що в Одесі, після пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, були звільнені керівники ДСНС в області.
- Внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.
- 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
- У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
- Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.