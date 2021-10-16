Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило випадки поліційного свавілля у Житомирській, Запорізькій та Київській. Поліціянтів підозрюють у перевищенні повноважень та застосуванні сили.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Житомирська область

Так, у Житомирській області поліціянтів підзрюють у побитті чоловіка.

41-річного чоловіка доставили до Житомирського районного відділу поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.

Між ним та одним з поліціянтів виник словесний конфлікт. У якого правоохоронець побив чоловіка просто у коридорі відділення гумовим кийком.

У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

Запорізька область

У Запоріжжі, за інформацією ДБР, патрульні поліціянти безпідставно зупинили жінку та чоловіка.

Чоловіку наказали роздягатися, однак не знайшли у нього заборонених речовин.

Попри це, вони продовжили знущатися з нього та бити: викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

Київська область

У Білій Церкві інспектор тактико-оперативного реагування патрульної поліції побив порушника правил дорожнього руху.

Зазначається, що у ніч з 9 на 10 жовтня поліційний патруль у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль: водій повернув на світлофорі на червоне світло.

Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння. Вони не провели відповідного тесту, а одразу почали виписувати штраф.

Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліційного авто.

Правоохоронці, своєю чергою вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу. Потім поліціянти надягли йому кайданки та продовжили побиття.

Поліціянтів звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Їм загрожує ув’язнення терміном до 8 років.