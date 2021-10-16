Про це повідомила пресслужба ДБР.
Житомирська область
Так, у Житомирській області поліціянтів підзрюють у побитті чоловіка.
41-річного чоловіка доставили до Житомирського районного відділу поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.
Між ним та одним з поліціянтів виник словесний конфлікт. У якого правоохоронець побив чоловіка просто у коридорі відділення гумовим кийком.
У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.
Запорізька область
У Запоріжжі, за інформацією ДБР, патрульні поліціянти безпідставно зупинили жінку та чоловіка.
Чоловіку наказали роздягатися, однак не знайшли у нього заборонених речовин.
Попри це, вони продовжили знущатися з нього та бити: викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження.
Київська область
У Білій Церкві інспектор тактико-оперативного реагування патрульної поліції побив порушника правил дорожнього руху.
Зазначається, що у ніч з 9 на 10 жовтня поліційний патруль у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль: водій повернув на світлофорі на червоне світло.
Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння. Вони не провели відповідного тесту, а одразу почали виписувати штраф.
Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліційного авто.
Правоохоронці, своєю чергою вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу. Потім поліціянти надягли йому кайданки та продовжили побиття.
Поліціянтів звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Їм загрожує ув’язнення терміном до 8 років.
- Нагадаємо, у Полтавській області поліціянта підозрюють у зґвалтуванні жінки.
- В травні минулого року у Кагарлику, що на Київщині, поліціянти вчинили злочин проти жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була зґвалтована. В листопаді 2020 року розслідування було завершено.