Сьогодні, 8 квітня, Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до головного офісу "Укрзалізниці".

Про це повідомила народна депутатка, голова тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки та оцінки стану АТ “Українська залізниця” Юлія Гришина.

“Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук у центральному офісі “Укрзалізниці”. Через годину заплановано засідання нашої тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях по боротьбі з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня”, – написала народна депутатка.

Нагадаємо, що тимчасова комісія була створена наприкінці січня у зв’язку зі значними порушеннями в компанії, що начебто було виявлені під час планової ревізії.

Наразі #Букви намагаються додзвонитися у пресслужбу ДБР, але телефони не відповідають.