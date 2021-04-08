Про це повідомила народна депутатка, голова тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки та оцінки стану АТ “Українська залізниця” Юлія Гришина.
“Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук у центральному офісі “Укрзалізниці”. Через годину заплановано засідання нашої тимчасової слідчої комісії з УЗ. Зокрема, будемо слухати доповіді міністра Криклія, в.о. голови правління УЗ Юрика щодо критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях по боротьбі з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня”, – написала народна депутатка.
Нагадаємо, що тимчасова комісія була створена наприкінці січня у зв’язку зі значними порушеннями в компанії, що начебто було виявлені під час планової ревізії.
Наразі #Букви намагаються додзвонитися у пресслужбу ДБР, але телефони не відповідають.
- У середу, 17 березня, Кабінет міністрів України погодив дострокове припинення повноважень голови правління Акціонерного товариства “Укрзалізниця” Володимира Жмака.