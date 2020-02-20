Про це сьогодні у відеозверненні заявила тимчасова виконувачка обов’язків директора ДБР Ірина Венедіктова.

“Державне бюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, які дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном”, – сказала вона.

При цьому, які саме зміни пропонуються очільниця ДБР не уточнила.

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Вона також додала, що відомство робитиме все, щоб справи, пов’язані з подіями 2013-2014 років, були доведені до “логічного і справедливого” завершення.