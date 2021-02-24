ДБР провело обшуки у керівництва ДАБІ: що відомо?

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Зазначається, що слідчі ДБР ведуть досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).
У середу, 24 лютого, з метою отримати докази злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки.
“З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України”, — йдеться в повідомленні.
Що розслідує ДБР?
Зауважимо, ДБР не надає детальної інформації про розслідувану справу, сповіщаючи лише про її пов’язаність зі зловживанням службовим становищем.
Однак у п’ятницю, 19 лютого, ДАБІ оприлюднила емоційну заяву в.о. голови інспекції Ірини Король, що присвячена отриманню ДБР ухвали суду для проведення обшуків, у якій йдеться про хабарництво і можливі зв’язки керівництва ДАБІ з чиновниками часів Януковича.
Так, в заяві Король зазначається, що правоохоронці почали розслідування через свідчення такого собі Олега Городянського, якого керівниця інспекції називає “заступником керівника однієї з громадських організацій” та “громадянським діячем”, наголошуючи на тому, що ці заяви є виключно “роздумами” згаданої особи, які принижують честь та гідність голови ДАБІ.
У цій же заяві Король відкидає звинувачення в отримані неправомірної вигоди, а також заперечує будь-які зв’язки з Володимиром Родіним та Олександром Сергієнком.
Родін — колишній радник ексзаступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Його пов’язують з людьми, які брали участь у будівельних схемах часів президента-втікача Віктора Януковича,
Сергієнко був радником колишньої в.о. очільниці ДАБІ Олени Костенко, а також чиновником за часів президента Януковича, через що чиновницю критикував тодішній прем’єр Олексій Гончарук.
Власне ж заявник, якого згадує теперішня очільниця ДАБІ, ймовірно, є колишнім співробітником інспекції, хоча його й називають громадським діячем.
Згідно з реєстром електронних декларацій, особа, на ім’я Олег Городнянський подавала декларації з 2016 по 2020 рік
Так, Городнянський Олег Миколайович декларував майно як співробітник управлення ДАБІ в Чернівецькій області, в Тернопільській області, а також в Одеській області. Остання декларація подана перед звільненням з посади провідного спеціаліста відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур ДАБІ у липні 2020 року.
- У березні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.
- 15 вересня Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.