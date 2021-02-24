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ДБР провело обшуки у керівництва ДАБІ: що відомо?

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Середа, 24 лютого 2021, 21:26

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що слідчі ДБР ведуть досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).

У середу, 24 лютого, з метою отримати докази злочинної діяльності правоохоронці провели обшуки.

“З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України”, — йдеться в повідомленні.

Що розслідує ДБР?

Зауважимо, ДБР не надає детальної інформації про розслідувану справу, сповіщаючи лише про її пов’язаність зі зловживанням службовим становищем.

Однак у п’ятницю, 19 лютого, ДАБІ оприлюднила емоційну заяву в.о. голови інспекції Ірини Король, що присвячена отриманню ДБР ухвали суду для проведення обшуків, у якій йдеться про хабарництво і можливі зв’язки керівництва ДАБІ з чиновниками часів Януковича.

Так, в заяві Король зазначається, що правоохоронці почали розслідування через свідчення такого собі Олега Городянського, якого керівниця інспекції називає “заступником керівника однієї з громадських організацій” та “громадянським діячем”, наголошуючи на тому, що ці заяви є виключно “роздумами” згаданої особи, які принижують честь та гідність голови ДАБІ.

У цій же  заяві Король відкидає  звинувачення в отримані неправомірної вигоди, а також заперечує будь-які зв’язки з Володимиром Родіним та Олександром Сергієнком.

Родін — колишній радник ексзаступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Його пов’язують з людьми, які брали участь у  будівельних схемах часів президента-втікача Віктора Януковича,

Сергієнко був радником колишньої в.о. очільниці ДАБІ Олени Костенко, а також чиновником за часів президента Януковича, через що чиновницю критикував тодішній прем’єр Олексій Гончарук.

Власне ж  заявник, якого згадує теперішня очільниця ДАБІ, ймовірно, є колишнім співробітником інспекції, хоча його й називають громадським діячем.

Згідно з реєстром електронних декларацій, особа, на ім’я Олег Городнянський подавала декларації з 2016 по 2020 рік

Так, Городнянський Олег Миколайович декларував майно як співробітник управлення ДАБІ в Чернівецькій області, в Тернопільській області, а також в Одеській області. Остання декларація подана перед звільненням з посади провідного спеціаліста відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур Департаменту дозвільних процедур ДАБІ у липні 2020 року.

  • У березні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.
  • 15 вересня Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Теги: ДАБІ, ДБР, обшук

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