Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Міненерго та "тарифної комісії". Колишніх чиновників відомств підозрюють у змові, що призвела до значних збитків державі.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

У четвер, 3 червня, слідчі прийшли з обшуками до Міністерства енергетики, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 37 операторів газорозподільних систем та до колишніх високопосадовців міністерства.

Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування схеми щодо безоплатної передачі газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Правоохоронці встановили, що колишні посадовці міністерства, яке тоді мало назву Міненерговугілля, незаконно безплатно передали у користування “місьгазам” та “облгазам” державне майно.

Постанова Кабміну від 21 лютого 2017 року затвердила типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачав щорічну оплату за користування системою в розмірі 10% залишкової вартості. Але посадовці міністерства уклали 37 договорів з приватними операторами щодо безоплатного користування цим майном.

“За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,488 млрд гривень”, — зазначили в ДБР.

Наразі розслідування щодо схеми триває. Правоохоронці перевіряють, чи причетні до злочину посадовці міністерства, керівники операторів ГРС, їхні бенефіціарні власники.