Співробітники ДБР проводять обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору народному депутату Олексію Ковальову.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, слідчі дії також проходили у помічника Олексія Ковальова та службових осіб телеканалу. За рішенням судді, управління корпоративними правами каналу передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У ДБР зазначили, що раніше суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, було арештовано частки фігуранта у статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100 % статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ “ТРК “Інтеррадіо” – український інформаційно-розважальний телеканал “4 канал”.

У квітні 2022 року було відкрито кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагав окупаційним військам.

Під час розслідування було встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ “уряді Херсонської області”.

Нагадаємо, що 15 липня народному депутату України 9-го скликання Олексію Ковальову було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Також депутата було оголошено у розшук.

Крім того, у червні партія “Слуга народу” назвала колаборантом народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі №186, та повідомила про його виключення з фракції “Слуг”.