Про це повідомив нардеп від партії “Слуга народу”, колишній спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook.
Власне ж міжфракційне об’єднання “Розумна політика” ініціювало кримінальне провадження щодо поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ із правоохоронцями на блокпості під час в’їзду до зони ООС на тимчасово окуповану територію Донецької області.
І не лише щодо цієї справи: “Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області”, – написав Разумков.
Офіс генерального прокурора долучив наше звернення членів МФО “Розумна політика” щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Нагадаємо, на блок-посту при в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи.
- Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
- #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії.
- 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.
- 13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- У СБУ не спростували надання держохорони Олександрові Гогілашвілі.
- З 5 запитань #Букв щодо Гогілашвілі МВС дали відповідь на одне.