Про це повідомив нардеп від партії “Слуга народу”, колишній спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook.

Власне ж міжфракційне об’єднання “Розумна політика” ініціювало кримінальне провадження щодо поведінки вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ із правоохоронцями на блокпості під час в’їзду до зони ООС на тимчасово окуповану територію Донецької області.

І не лише щодо цієї справи: “Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області”, – написав Разумков.

Офіс генерального прокурора долучив наше звернення членів МФО “Розумна політика” щодо можливого опору працівникові правоохоронного органу до відповідної кримінальної справи.