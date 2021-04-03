Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти лідера “Опозиційної платформи - За життя”, кума Путіна Віктора Медведчука, а також його соратника Тараса Козака про держзраду.

Про це заявив народний депутат із фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

Таку інформацію нардеп отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під статтю 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада).

“Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань. Нагадаю, моя заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі у поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT. Там Медведчук коментував питання, які стосувалися введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду”, – заявив Гончаренко.

Санкції проти Медведчука

Як відомо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.