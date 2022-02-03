Про це інформує пресслужба ДБР у Facebook.

У відомстві повідомили, що співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) після виконання аналізу звітності “Голосу”, виявили, що укладені керівництвом партії договори щодо надання послуг та виконання робіт ФОПами мають ознаки фіктивності.

За даними ДБР, під час досудового розслідування будуть перевірені обставини можливої розтрати коштів керівництвом партії “Голос” в особливо великих розмірах. У межах кримінальної справи проведено допит низки свідків, зокрема — народних депутатів України.

Як зазначили у пресслужбі, кримінальне провадження відкрито одразу за двома статтями Кримінального кодексу України — порушення порядку фінансування політичної партії (ч. 1 ст. 159-1) та привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3-х років.

На такі звинувачення від ДБР вже зреагувала очільниця “Голосу” Кіра Рудик. Нардепка на своїй сторінці у Facebook, повідомила, що допит – це звичайна справа.

За словами політикині, слідчі ДБР чудово розуміють всю ситуацію, проте змушені грати у цьому “політичному театрі”.

“На наші логічні запитання не було відповідей. У чому предмет справи? Чому ґрунтуються на відкритих даних, якщо партія “Голос” та НАЗК сперечаються у судовому порядку? Чому кримінальне провадження відкрито зараз, хоча справа з НАЗК тягнеться вже майже два роки? Відповідей не було отримано”, – написала Кіра Рудик.

Вона додала, що попереду ще багато допитів, проте опозицію не можна залякати чи зупинити.