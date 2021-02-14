Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Зазначається, що керівництво Бюро тримає розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі та висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

В Офісі президента назвали імена трьох військових, які 14 лютого внаслідок підриву загинули в районі Новолуганського.

Через трагедію президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі воїнів 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр.

Наразі на місці трагедії перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.