Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Це сталося після того, як Богдан дав інтерв’ю українському журналістові Дмитру Гордону. Під час розмови він заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполученні з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей.

“З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка”, – йдеться в повідомленні.

ДБР надіслало повістку про виклик за адресою реєстрації Богдана.

Сам він, як повідомлялося раніше, зараз перебуває за кордоном через “фізичну загрозу”.