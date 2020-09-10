Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Це сталося після того, як Богдан дав інтерв’ю українському журналістові Дмитру Гордону. Під час розмови він заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполученні з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей.
“З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка”, – йдеться в повідомленні.
ДБР надіслало повістку про виклик за адресою реєстрації Богдана.
Сам він, як повідомлялося раніше, зараз перебуває за кордоном через “фізичну загрозу”.
- Нагадаємо, 9 вересня Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.
- Зокрема, Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.
- І про те, що Зеленський “переводить у жарти погані історії” щодо корупції в його оточенні.
- Богдан розповів і про деталі свого звільнення з посади голови Офісу Зеленського.