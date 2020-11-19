Державне бюро розслідувань викликає на допити людей, які були лідерами Євромайдану. Заявник у справі — Ренат Кузьмін — чинний нардеп від ОПЗЖ.

Про це йдеться в повістці, яку опублікувала екснардепка Тетяна Чорновол в Facebook.

Чорновол повідомила, що ДБР прийняло та почало розслідувати те, що Майдан нібито був “держпереворотом” за заявою соратника експрезидента Віктора Януковича Рената Кузьміна, який у 2010-2013 роках був першим заступником генпрокурора.

“Проілюструю повісткою допис Володимира Омеляна: Спершу планували святкування, потім — арешти, а далі вирішили об’єднати. Щоби відзначення річниці Майдану пройшло незабутньо, ДБР Зеленського викликає на допит лідерів Майдану 2014 р. у рамках розслідування кримінального провадження щодо “незаконного захоплення влади” за заявою заступника генерального прокурора часів Януковича, а нині народного депутата від ОПЗЖ одіозного Рената Кузьміна. Відсутня корупція, нумо посадімо Порошенка за Майдан, так, Володимире Олександровичу? Як Ви там, не кашляєте, кисню вистачає, WI-FI працює, Єрмак поруч не хропе? Насолоджуйтеся свободою, поки ще можете…”, – написала Чорновол.

Зокрема, на допит повістками викликаються ексглава РНБО Олександр Турчинов, колишній спікер ВР Андрій Парубій та колишній прем’єр Арсеній Яценюк.

“До речі, як це я попала в компанію лідерів? Повістка мені прийшла в офіс Народного Фронту в одній пачці з повістками Яценюку, Турчинову і Парубію”, – повідомила вона та опублікувала повістку.

Чорновол зазначила, що допит перенесли після святкування, слідчий захворів на коронавірус.

У повістці зазначається, що 1 жовтня ДБР відкрило кримінальне провадження № 42020000000001885 по справі щодо державного перевороту.

“Відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України Вам необхідно з’явитися 17 листопада 2020 року о 14 год 00 хв до слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Ковальчука О.П. (каб. 501) … для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні № 42020000000001885 від 01.10.2020”, – йдеться у повістці.

Раніше повідомляли, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.