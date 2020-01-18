ДБР викликає Порошенка для чергових допитів у якості свідка

Державне бюро розслідувань викликало на чергові допити п'ятого президента України Петра Порошенка у якості свідка у низці кримінальних проваджень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Згідно з повісткою, Порошенко має 21 січня о 10:30 прибути для допиту у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12 листопада 2019 р. (слідчі Козлов М.Б., Лазорчик І.В.) та 24 січня об 11:00 – для допиту у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10 грудня 2019 р. (слідчі Єгоров Д.О., Амєлін О.В.).

“У випадку неявки без поважних причин до слідчого до свідка може бути застосовано привід”, – додали у ДБР.