Державне бюро розслідувань вивчає, чи було забезпечено належну охорону порядку під час протестної акції під Офісом президента 20 березня.

Про це з трибуни парламенту заявив т.в.о. очільника Бюро Олексій Сухачов, повідомляють #Букви.

“Слідчі ДБР вивчають питання, чи була належним чином забезпечена охорона громадського порядку під час проведення даної акції. За наслідками чого буде надано відповідну юридичну оцінку. За наявності законних підстав забезпечено притягнення винних осіб до відповідальності”, — сказав Сухачов.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.